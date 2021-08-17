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Общество17 августа 2021 10:20

Москвичи подарят Тамбовской области 50 автобусов

Машины марки «ЛиАЗ» безвозмездно передают в собственность региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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До передачи на Тамбовщину автобусы эксплуатировали 10 лет

До передачи на Тамбовщину автобусы эксплуатировали 10 лет

Тамбовская область получит от правительства Москвы 50 пассажирских автобусов марки «ЛиАЗ». Транспорт передают в собственность региона безвозмездно. Как следует из распоряжения администрации Тамбовской области о принятии движимого имущества, все автобусы, которые поступят из столицы – 2011 года выпуска, то есть им около 10 лет. Балансовая стоимость каждой машины - около 8 миллионов рублей.

Напомним, москвичи на постоянной основе пополняют автопарк пассажирского транспорта разных регионов страны. Автобусы, троллейбусы и трамваи передавали в Архангельскую, Брянскую, Калужскую, Ивановскую и другие области России.