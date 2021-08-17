Два человека погибли в аварии с потерявшим управление авто на территории Тамбовской области

Шансов выжить у находившихся внутри покореженного авто практически не было Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла 16 августа на первом километре автодороги «обход с. Сампур», проходящей по территории Сампурского района. 33-летний водитель автомобиля такси «Хендай Соната» потерял управление машиной, съехал в кювет, после чего его авто опрокинулось.

- В результате ДТП водитель и 59-летняя пассажирка автомобиля скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.