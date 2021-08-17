Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 августа: за сутки заболели 90 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 17 августа, 39268 человек. 37043 заболевших выздоровели, 742 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 90 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 54 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, а также трое детей от 2 до 9 лет.

- На госпитализации находятся 708 человек, из них диагноз «пневмония» у 644 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.