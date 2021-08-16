ЕР получила пятый номер в избирательном бюллетене на выборах в ГосДуму

Как сообщает nashgorod.ru, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что партии непринципиальна позиция в бюллетене, так как жители будут голосовать за программу и идеи развития государства.

Также Турчак отметил тот факт, что “Единая Россия” ценит три ключевых принципа, которые важны жителям страны, это защита, забота и благополучие россиян.

«Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе», - сказал Турчак.

Секретарь генсовета сообщил, что в партии довольны жеребьевкой, а также они рассчитывают на честную победу на выборах. Большой избирательный список, по его мнению, позволит избирателям рассмотреть разных кандидатов.

Свыше 600 кандидатов в этом году будет участвовать от партии “Единая Россия” на выборах в Госдуму. Кандидаты выдвинуты по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

Жеребьевка прошла 16 августа. 14 партий, чьи кандидаты зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму РФ, представлены в избирательном бюллетене.

Напомним, что 19 сентября состоится единый день голосования, выборы пройдут с 17 по 19 число.