Тамбовчанин избил полицейских, которые поймали его пьяным за рулем

В Тамбовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя . Он обвиняется в избиении полицейских, а также в управлении автомобилем в пьяном виде.

По версии следствия, 11 июля этого года сотрудники ДПС подали сигнал жезлом об остановке мужчине, который ехал на легковушке «ВАЗ 21093» в нетрезвом состоянии. При этом ранее он был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Водитель, не реагируя, продолжил движение и после преследования сотрудниками ДПС остановился. Выйдя из машины, он стал избивать правоохранителей руками и ногами по телу и лицу, причинив им телесные повреждения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.