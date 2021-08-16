Тамбовчанин получил 7,5 лет колонии за попытку распространение крупной партии героина

В Тамбовском районе осудили 46-летнего местного жителя. В марте прошлого года мужчина через Интернет приобрел 62 грамма героина, принес их домой и разделил на 34 свертка. Затем, чтобы подзаработать денег, он попытался организовать сеть тайников с наркотиками. Однако его вовремя задержали полицейские.

В отношении тамбовчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину арестовали и поместили в СИЗО на период расследования дела.

По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу.

- Суд признал 46-летнего мужчину виновным в попытке распространения наркотиков в крупном размере и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Изъятые наркотические вещества по решению суда были уничтожены, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.