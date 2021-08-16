17-летний тамбовчанин за рулем мотоцикла опрокинулся на дороге и попал под колеса легковушки

У водителя мотоцикла не было прав Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы несовершеннолетний, произошла 13 августа в 14 часов 25 минут в Моршанском районе в селе Алгасово на улице Кирова, напротив дома №6. 17-летний водитель мотоцикла «MOTOLAND XL250-Е» без прав при движении по закругленному участку дороги, не выбрал безопасную скорость движения, опрокинулся и столкнулся с автомобилем «FORD FOCUS», под управлением 54-летнего мужчины, который двигался навстречу.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами госпитализировали в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.