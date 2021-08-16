Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды16 августа 2021 17:15

В тамбовской Ивановке выступит Николай Луганский

Концерт состоится 28 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ежегодно народный артист РФ Николай Луганский дает традиционный концерт в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка». В этом году концерт выдающегося пианиста состоится в субботу, 28 августа, в 16 часов.

- Это главное культурное событие сезона, привлекающее к себе внимание всей культурной общественности России, - рассказали организаторы мероприятия. - В программе прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Николай Луганский — выдающийся российский пианист, солист Московской филармонии, заслуженный артист РФ (2005), народный артист РФ (2013), профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат Государственной премии РФ (2018).