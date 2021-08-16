В тамбовской Ивановке выступит Николай Луганский

Ежегодно народный артист РФ Николай Луганский дает традиционный концерт в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка». В этом году концерт выдающегося пианиста состоится в субботу, 28 августа, в 16 часов.

- Это главное культурное событие сезона, привлекающее к себе внимание всей культурной общественности России, - рассказали организаторы мероприятия. - В программе прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Николай Луганский — выдающийся российский пианист, солист Московской филармонии, заслуженный артист РФ (2005), народный артист РФ (2013), профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат Государственной премии РФ (2018).