В Тамбовской области проверили автобусы

Инспекторы проверили состояние автобусов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Профилактическое мероприятие прошло на 202 километре автодороги «Воронеж-Тамбов». Именно по данной автодороге ежедневно следуют в южные регионы страны и возвращаются обратно тысячи автовладельцев. Среди транспортного потока большое количество пассажироперевозящего транспорта.

Целью очередного рейда сотрудников регионального управления ГИБДД УМВД России по Тамбовской области на 202 километре автодороги «Воронеж-Тамбов», на территории Тамбовского района, стала профилактика правонарушений и ДТП с участием автобусов и транспорта, принадлежащих юридическим лицам.

Во время проведения мероприятия автоинспекторов, прежде всего, интересовало техническое состояние автобусов, соблюдение режима труда и отдыха, наличие соответствующей документации. Используя приборы, полученные Госавтоинспекцией области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», автоинспекторы проверяли техническое состояние автобусов, при этом водитель приглашался в специальный автомобиль к медицинскому работнику для проверки его состояния здоровья и степени усталости.

- В период проведения рейда автоинспекторы привлекли к ответственности 16 водителей транспортных средств за различные нарушения Правил дорожного движения, в том числе, были выявлены три транспортных средства с техническими неисправностями, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Кроме того, были составлены 6 материалов по признакам состава административных правонарушений в действиях должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта.