Двое взрослых и дети пострадали в аварии на тамбовской трассе

Помощь пострадавшим оказали на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое взрослых и двое детей, произошла 15 августа в 21 час 15 минут на автодороге Р-22 «Каспий». 41-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «РЕНО МАГНУМ» выехал на полосу встречного движения где столкнулся с автомобилем «LADA PRIORA», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «LADA PRIORA» и его пассажиры: 28-летняя женщина, а также мальчик и девочка 7 и 4 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - После оказания медицинской помощи всех отпустили домой.