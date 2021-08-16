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Происшествия16 августа 2021 13:40

В Тамбовской области пьяный водитель попал в аварию: травмы в ДТП получила 5-летняя девочка

Происшествие зафиксировали в Моршанском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария, которую спровоцировал нетрезвый водитель, произошла 14 августа в 22 часа 50 минут на 97 километре автодороги «Тамбов-Шацк» на территории Моршанского района. 38-летний водитель «TOYOTA COROLLA» будучи пьяным не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с двигавшимся навстречу по правой полосе «LADA 212140», под управлением 28-летнего мужчины, а затем с «ХЕНДЭ MD (ELANTRA)» под управлением 30-летней женщины.

- В результате ДТП водитель и 5-летняяя девочка-пассажирка «ХЕНДЭ MD (ELANTRA)» с травмами оказались в Моршанской ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по тамбовской области.