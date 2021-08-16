Тамбовчане взяли в ипотеку жилья на 11,3 миллиарда рублей

В Тамбовской области за 6 месяцев 2021 года выдано 4935 ипотечных кредитов, это выше прошлогодних показателей почти на 37%. Как сообщили в региональном отделении Банка России, только в июне жителям Тамбовской области банки выдали 909 ипотечных кредитов, что почти на 32% больше, чем в июне прошлого года.

Сумма выданных ипотечных кредитов в июне составила 2,2 млрд рублей, увеличившись за год в 1,6 раза. С начала 2021 года тамбовчане оформили ипотеку на сумму 11,3 млрд рублей. Объем ипотечных кредитов за первое полугодие относительно аналогичного периода прошлого года вырос почти на 60%.

Средний размер кредита составил 2,4 млн рублей, увеличившись за год на 26%. Изменился и средний срок кредитования — с 18 до 20 лет. Своевременно обслуживаются 99,6% ипотечных жилищных кредитов.

- До 1 июля 2022 года продлена программа ипотеки на новостройки с господдержкой. Предельная сумма кредита снижена и теперь будет единой для всей страны — 3 миллиона рублей, что позволит избежать перегрева на рынке недвижимости, - говорит управляющий Отделением Тамбов Банка России Михаил Носенков. – Банк России, в свою очередь, для поддержания качества ипотечных кредитов с 1 августа повышает рисковые надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%.