В Тамбовской области в прогоревшем костре нашли ампулы с вакциной от коронавируса

Тамбовские полицейские продолжают выявлять медработников, выдающих медицинские справки о вакцинации против коронавирусной инфекции и сертификаты о прививке без фактического ее проведения с внесением ложных сведений в информационные системы, а также людей, которые пользуются их услугами.

13 августа в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта, в 40 метрах, на участке местности, в очаге прогоревшего костра обнаружили 32 ампулы вакцины против коронавируса. Сейчас проводится проверка медицинских работников, которые проводили вакцинацию в этом пункте.

Кроме того, сотрудники ЭБи ПК МОМВД «Кирсановский» установили, что медицинский работник фельдшерского пункта села Калаис за деньги включила в отчет о вакцинации от коронавирусной инфекции 39-летнюю жительницу Кирсановского района, которая по факту привита не была.

- По всем фактам сотрудниками полиции Тамбовской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждане, которые заплатили медработникам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.