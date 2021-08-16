В одном из районов Тамбовщины водители школьного автобуса превышали скорость при перевозке детей

В Сосновском районе прокуроры во время проверки выявили нарушения при организации перевозок детей школьным транспортом. Установлено, что в мае 2021 года, несмотря на наличие в автобусах устройств ограничения скорости, водители превышали скорость свыше 70 км/ч.

Согласно действующему законодательству, вне населенных пунктов транспортным средствам, перевозящим детей, разрешается скорость не более 60 км/ч.

- Отсутствие надлежащего контроля за осуществлением перевозок групп детей, соблюдением скоростного режима могли привести к возникновению ДТП с причинением вреда здоровью и жизни несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

По указанным нарушениям в адрес директора МБОУ «Сосновская СОШ № 2» внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.