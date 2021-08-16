Экс-тренер ФК «Тамбов» Сергей Первушин ушёл из «Кубани»

Сергей Первушин

Экс-тренер ФК «Тамбов» Сергей Первушин покинул футбольную команду «Кубань», которую он возглавил в минувшее летнее межсезонье. На сайте клуба сообщается, что сотрудничество прекращается по обоюдному согласию. Под руководством Первушина «Кубань» провела шесть официальных матчей и пробилась в элитный групповой раунд Бетсити-Кубка России. Однако, проиграв четыре из пяти матчей в чемпионате, «Кубань» с 1 очком занимает последнее место в турнирной таблице. Такие результаты команды руководство клуба признало неудовлетворительными. К матчу 6-го тура Олимп-ФНЛ против «Текстильщика» команду готовил старший тренер Тимур Шипшев. В этой игре команда победила со счетом 1:0. Имя нового наставника «Кубани» планируют назвать в ближайшее время.

Фото ФК "Кубань"