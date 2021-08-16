В Тамбове без света оставят 25 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 17 августа в Тамбове отключат электроэнергию на 25 улицах. Временная мера связана с проведением ремонтных работ.
Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
- по ул. Цветочной, д.19,
- по ул. Ясной, д. 79-106,
- по ул. Хвойной, д.45-107, 124-132,
- по ул. Ягодной, д.131-145, 126-166,
- по ул. Селезневской, д.173-181,
- по ул. Западной, д.30-38.
с 9.00 до 10.30
- по ул. Пригородной, д.1-36;
- по ул. Транспортной д.1-24;
- по ул. Локомотивной, д.1-22;
- по ул. Камышинской, д.1-36;
- по ул. Ново-Полынковской, д.1-22;
- по ул. Промышленной, д.1-96;
- по ул. Кирсановской, д.1-42;
- по пер. Ново-Рубежному, д.1-8;
- по 1-му Лермонтовскому пер. д.1-19;
- по 2-му Лермонтовскому пер. д.1-19.
с 10.30 до 11.30
- по ул. Гагарина, д.37-95;
- по ул. Курской, д.1-17;
- по ул. Ново-Лагерной, д.1-78;
- по ул. Борисоглебской, д.1-94;
- по ул. Петропавловской, д. 1-16;
- по ул. Усманской, д.1-96;
- по пр. Курскому, д.1-18;
- по пр. Рубежному, д. 1-13;
- по пр. Товарищескому, д. 1-10.