В Тамбове без света оставят 25 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 17 августа в Тамбове отключат электроэнергию на 25 улицах. Временная мера связана с проведением ремонтных работ.

Света не будет по следующим адресам:

с 8.30 до 16.30

- по ул. Цветочной, д.19,

- по ул. Ясной, д. 79-106,

- по ул. Хвойной, д.45-107, 124-132,

- по ул. Ягодной, д.131-145, 126-166,

- по ул. Селезневской, д.173-181,

- по ул. Западной, д.30-38.

с 9.00 до 10.30

- по ул. Пригородной, д.1-36;

- по ул. Транспортной д.1-24;

- по ул. Локомотивной, д.1-22;

- по ул. Камышинской, д.1-36;

- по ул. Ново-Полынковской, д.1-22;

- по ул. Промышленной, д.1-96;

- по ул. Кирсановской, д.1-42;

- по пер. Ново-Рубежному, д.1-8;

- по 1-му Лермонтовскому пер. д.1-19;

- по 2-му Лермонтовскому пер. д.1-19.

с 10.30 до 11.30

- по ул. Гагарина, д.37-95;

- по ул. Курской, д.1-17;

- по ул. Ново-Лагерной, д.1-78;

- по ул. Борисоглебской, д.1-94;

- по ул. Петропавловской, д. 1-16;

- по ул. Усманской, д.1-96;

- по пр. Курскому, д.1-18;

- по пр. Рубежному, д. 1-13;

- по пр. Товарищескому, д. 1-10.