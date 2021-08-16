В Тамбовской области мать-алкоголичку лишили родительских прав

В Пичаевском районе лишили родительских прав 32-летнюю местную жительницу, мать 10-летнего мальчика. Установлено, что у женщины есть еще один ребенок – 7-летний сын, в отношении которого она также была лишена родительских прав по заявлению отца.

Нерадивая мать нигде не работает, характеризуется отрицательно, жизнью детей не интересуется. Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности и состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя 2 стадии».

- Районным судом требования прокурора района о лишении ответчицы родительских прав и взыскании алиментов удовлетворены. Несовершеннолетний передан на попечение органа опеки и попечительства отдела образования администрации Пичаевского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.