На набережной Мичуринска появился пункт полиции

Набережную Мичуринска возьмут под охрану Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

На набережной наукограда появился стационарный пункт полиции. Модуль смонтировали в районе экотроп ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». Место выбрано не случайно. С учетом большой протяженности общественного пространства – порядка 3,7 км – точка стала центральной на маршруте.

Рабочие заранее подготовили и заасфальтировали площадку, а затем установили и сам стационарный пункт. Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут быстро отреагировать на нарушения общественного порядка, согреться в холодное время года, а также получить доступ к системе «Безопасный город».

Напомним, договоренность об установке ранее достигнута между администрацией города и отделом МВД по городу Мичуринску. Вместе с большой популярностью общественная территория, обновленная в 2020 году, стала страдать от рук вандалов. Оказались повреждены скамейки, детский комплекс, кабинки для переодевания, зеленые насаждения, несколько раз был сломан плавающий фонтан. Меры призваны пресечь нарушения общественного порядка и сделать отдых мичуринцев на территории максимально безопасным.

- Дежурство с использованием стационарного пункта на набережной полицейские планируют начать в ближайшее время, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Вдвое усилят и комплекс видеонаблюдения на городской набережной. Количество камер в парке вырастет до 50.