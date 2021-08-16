Коронавирус в Тамбове, последние новости на 16 августа: за сутки заболели 92 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 16 августа, 39178 человек. 36930 заболевших выздоровели, 739 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случая, это на 5 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 49 женщин в возрасте от 19 до 93 лет, а также шесть детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 741 человек, из них диагноз «пневмония» у 674 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.