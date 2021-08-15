Коронавирус в Тамбовской области на 15 августа 2021: заразились 97 человек

97 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Тамбовской области за сутки. Среди зараженных 36 мужчин, 50 женщин, 11 детей (мальчики 3,7,10,10,13,17 лет, девочки 3,3,9,9,13 лет). Возраст взрослых заболевших от 26 до 87 лет. Общее количество инфицированных за время пандемии увеличилось до 39 086.

36 908 пациентов выздоровели: 17 906 выписали из стационара, 19 002 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 725 человек, из них диагноз «пневмония» у 660. На домашнем карантине находятся – 1994. Сняты с наблюдения на дому – 57 004Выписано из больниц – 24 985.

По состоянию к 15 августа, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 296 942 человека или 88,4% от полученного препарата (59,2% от подлежащего населения). Второй - 235 114 человек (79,2%).