В Тамбове проверили качество дорожных работ

В Тамбове состоялось выездное совещание на объектах, которые ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе совещания представители областного управления автомобильных дорог и транспорта, администрации города Тамбова дорожных и подрядных организаций провели осмотр ремонтируемых участков.

Первой сделали на улице Куйбышева (от ул. Базарной до ул. Бориса Васильева). Здесь уже выполнено фрезерование изношенного покрытия и устройство выравнивающего слоя. На объекте ведутся работы по установке бортового дорожного и тротуарного камня, устройству пешеходных и технических тротуаров. Также нанесена временная дорожная разметка.

Также участники выездного совещания посетили улицы Рабочая, Пушкарская и Урожайная.

- По результатам выезда сделан акцент на обеспечение безопасности дорожного движения и водоотвода на отдельных участках улиц города Тамбова, - сказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Николай Харламов.