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Здоровье14 августа 2021 10:12

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 августа: за сутки заболели 94 человека

Общее количество заразившихся – 38989
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 августа, 38989 человек. 36870 заболевших выздоровели, 733 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 94 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, а также трое детей от 7 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 707 человек, из них диагноз «пневмония» у 642 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.