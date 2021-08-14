Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 августа: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 14 августа, 38989 человек. 36870 заболевших выздоровели, 733 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 94 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, а также трое детей от 7 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 707 человек, из них диагноз «пневмония» у 642 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.