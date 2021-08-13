Тамбовчанин задолжал по алиментам больше 70 тысяч рублей

На исполнении в Сосновском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с 46-летнего жителя села Перкино задолженности по алиментам на содержание 13-летней дочери. Она составляет 73 тысячи рублей. Сначала мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ. Однако и после этого долг он не погасил. Спустя два месяца в отношении тамбовчанина возбудили уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

- Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка осужденного в доход государства с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.