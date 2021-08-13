В Тамбовском районе 17-летний водитель врезался в гараж: пострадал его 9-летний пассажир

Водитель потрерял управление машиной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 9-летний мальчик, произошла 12 августа в 20 часов 15 минут в Тамбовском районе в селе Кузьмино-Гать на улице Котовского напротив дома №79. 17-летний водитель без прав, управляя автомобилем «Опель Мерива», не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в гараж.

- В результате ДТП ранения получил 9-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - С места происшествия ребёнка доставили в травмпункт детской областной больницы.