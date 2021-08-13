Тамбовчан прививали от коронавируса в торговых центрах

пункты вакцинации открылись в многолюдных магазинах Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

13 августа в Тамбове прошла акция по вакцинации против коронавируса. Любой желающий, придя в один из крупных торговых центров, может сделать прививку вакциной «Спутник Лайт».

Акция проходит на территории сразу четырех торговых центров. Медики больницы имени Архиепископа Луки оборудовали прививочный пункт в «Бегемоте», что находится на улице Советской. Необычная инициатива вызвала большой интерес среди посетителей торгового центра. В результате не пришлось долго ждать первых желающих сделать прививку.

Врач проводит осмотр, измеряет температуру и сатурацию, пациент заполняет анкету. Если противопоказаний не выявлено, то в отдельной кабинке медработник делает укол. Тем, кто решил вакцинироваться в торговом центре, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. После вакцинации граждане получают соответствующий сертификат. Лица, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, получат в течение трех дней сертификат с QR-кодом.

Кроме того, прививочные пункты открыли и в других торговых центрах. Так, в «РИО» прививали всех желающих медики четвертой городской клинической больницы. Медицинская бригада из пятой поликлиники делала прививки в гипермаракете «Магнит». А на территории торгового центра «Ашан» работали медики третьей городской клинической больницы.

- Для тамбовских медицинских специалистов это первая подобная акция, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - По ее итогам примут решение, насколько эффективна работа прививочных пунктов в торговых центрах и будет ли она организована на постоянной основе.