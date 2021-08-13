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Происшествия13 августа 2021 17:46

В Мичуринске полицейские изъяли 320 пачек контрафактных сигарет

Стражи порядка устроили рейд по павильонам и торговым точкам в районе Центрального рынка
Ксения АЛЕШИНА
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На улице Филлипова в торговых точках продавали сигареты с признаками контрафакта

На улице Филлипова в торговых точках продавали сигареты с признаками контрафакта

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мичуринске 12 августа полицейские провели торговые объекты, павильоны и ларьки, расположенные в районе Центрального рынка. Они установили, что на улице Филиппова в двух торговых точках незаконно торговали табачной продукцией с признаками контрафакта.

Из незаконного оборота полицейские изъяли 320 пачек сигарет различных наименований, которые направлены на экспертизу.

- По результатам экспертизам будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и индивидуальных предпринимателей к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.