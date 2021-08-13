Сбер выпустил больше всех дебетовых и кредитных карт в Европе

Сбер в очередной раз подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы. Согласно отчёту The Nilson Report за июль 2021 года, банк с большим отрывом лидирует по количеству выпущенных дебетовых и кредитных карт (153,8 млн штук).

Более того, в этом году Сбер впервые признан европейским лидером по торговому обороту дебетовых карт (246,8 млрд долларов США), за явным преимуществом опередив занимающий теперь 2-е место Lloyds Banking/MBNA из Великобритании.

- Наши позиции в европейских рейтингах The Nilson Report стабильно укрепляются: за последние четыре года мы продвинулись с шестого на первое место по объему оборотов по дебетовым картам. Кроме того, в этом году мы стали лучшим банком в топ-10 по приросту оборота на одну карту (+30% к прошлому году). Всё это говорит о том, что наши карточные продукты пользуются большой популярностью у клиентов и что всё больше людей отказываются от наличных и совершают покупки по картам, в том числе онлайн, - Кирилл Царев, заместитель Председателя правления ПАО Сбербанк.