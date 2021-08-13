Мичуринец напал на случайную прохожую и отобрал у нее кошелек

Злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний мужчина Фото: УМВД по Тамбовской области

Днем, 12 августа, в дежурную часть отдела МВД России по городу Мичуринску поступило сообщение от 39-летней местной жительницы. Она рассказала, что в районе улицы Парковой наукограда на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая, отобрал кошелек с деньгами, в котором находилось 10 тысяч рублей.

Со слов пострадавшей полицейские составили приблизительное описание внешности нападавшего и передали его приметы всем наружным патрулям города. На одной из улиц стражи порядка задержали похожего мужчину. При задержании он попытался убежать и выкинул в кусты похищенный кошелек.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где его опознала пострадавшая. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 162 УК РФ «Разбой». Кошелек вернут хозяйке.

Нападавшим оказался 29-летний ранее судимый житель Мичуринска. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, сейчас решается вопрос об его аресте.