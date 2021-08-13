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Происшествия13 августа 2021 12:22

В Тамбовской области водитель легковушки "лоб в лоб" столкнулся с «КамАЗом»

32-летний мужчина погиб на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель легкового авто погиб после столкновения с большегрузом

Водитель легкового авто погиб после столкновения с большегрузом

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина и пострадал еще один человек, произошла 12 августа в 21 час 10 минут на 328 километре автодороги «Орел –Тамбов», на территории Петровского района. 32-летний водитель «ВАЗ-21099», двигавшийся в сторону Тамбова по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ» с прицепом «НЕФАЗ», под управлением 31-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21099» погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир, 31-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.