Котовчанина будут судить за нападение на продавца магазина с пистолетом

Преступление произошло 24 января 2021 года Фото: УМВД по Тамбовской области

В Котовске перед судом предстанет 35-летний местный житель за разбойное нападение на магазин. Вечером, 24 января, в продуктовый павильон, расположенный на улице Октябрьской города Котовска, зашел мужчина в маске, достал пистолет и потребовал передать ему пять бутылок пива. 55-летняя сотрудница торговой точки, испугавшись за свою жизнь, отдала ему спиртное, после чего злоумышленник скрылся. После этого женщина сразу же вызвала полицию.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность нападавшего. Оказалось, что котовчанин ранее неоднократно был судимый за ряд преступлений, в том числе тяжких. На момент проведения проверки мужчина находился дома, в алкогольном опьянении и всячески отрицал свое причастие к разбою.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли у подозреваемого пять похищенных полуторалитровых бутылок пива, он успел выпить только одну. Также в его квартире оперативники нашли чужой велосипед. В ходе дальнейшей проверки они установили, что котовчанин похитил двухколесный транспорт в ноябре минувшего года. А еще, стражи порядка обнаружили у него разобранный на части пневматический пистолет, которым мужчина предположительно угрожал продавщице.

- Подозреваемый по решению суда был арестован и помещен под стражу. Следствием опрошены потерпевшая, свидетели, изучены записи с камер видеонаблюдения, собраны улики и доказательства преступной деятельности. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд города Котовска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Котовчанину грозит до восьми лет лишения свободы.