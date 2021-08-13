В Тамбовской области насчитали больше тысячи сурков-байбаков

В заказнике «Моршанский» подвели итоги учета сурка-байбака, который проводился в летние месяцы. По данным специалистов, сейчас этот зверек обитает исключительно на севере Тамбовской области. Из-за распашки земель и добычи сурков ради шкурки, их популяция оказалась на грани вымирания. Вид внесен в Красную книгу региона и охота на него запрещена. Восстановлением численности сурков-байбаков в нашей области занялись в 1984 году. Тогда в моршанскую лесостепь выпустили сто особей. С 2007 года, когда на территории района образовали заказник, ведется постоянный учет байбаков, который показывает, что популяция постепенно растет.

-Так, летом 2020 года на Тамбовщине обитали 962 особи сурков, по итогам анализа этого года их уже 1074, то есть в популяции прибавилось 112 зверьков (рост около 10%), - сообщает региональное управление по охране окружающей среды и природопользованию. - Они живут на территории 19 колоний, несколько из них находятся за пределами заказника – на территориях Моршанского и Сосновского районов.