В Тамбове состоится юбилейный турнир по шахматам

Соревнования проведут в шахматном клубе на Володарского Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове с 14 по 22 августа в шахматном клубе на улице Володарского будет проходить XXX открытый шахматный мемориал мастера спорта СССР, экс-чемпиона России, заслуженного тренера России Валерия Коренского.

В этом году ежегодный турнир будет юбилейным. В нем примут участие около 70 сильнейших спортсменов из Тамбовской области, Пензы, Липецка, Мурманска, Воронежа, Саратова и других городов.

- Он проводится в двух категориях. В группе «А» заявлено 26 участников. Это рейтинговый турнир, в котором сражаются сильнейшие шахматисты. В группе «В» соревнуются любители. Здесь заявлено около 40 спортсменов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В состав тамбовской сборной вошли лидеры областного рейтинга. Например, многократный чемпион области Игорь Урюпин. Также на соревнованиях выступит сын Валерия Коренского Сергей.