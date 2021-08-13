На Тамбовщине осужден мужчина, до смерти избивший сожительницу из ревности

В Ржаксинском районе осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным регионального СУ СКР, 21 декабря прошлого года, в квартире одного из домов поселка Жемчужный Ржаксинского района нашли тело 42-летней женщины с повреждениями головы и тела, свидетельствующими о насильственном характере ее смерти.

Следствием и судом установлено, что в этот день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он избил гражданскую жену, в результате чего она скончалась от черепно-мозговой травмы на месте происшествия спустя несколько часов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области, суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.