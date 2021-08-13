В Тамбове пройдут соревнования по уличному баскетболу

В предстоящую субботу, 14 августа, на лыжном стадионе в парке «Дружба» пройдет областной этап Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2021». Турнир будет приурочен ко Дню физкультурника.

В управлении по физической культуре и спорту области отмечают, что соревнования по уличному баскетболу являются не просто массовыми, а очень популярными в подростковой и молодежной среде. Ежегодно в них принимают почти 60 команд из разных населенных пунктов Тамбовской области. Каждая команда состоит их трех игроков на площадке и одного запасного.

Команды поборются за звание лучших в трех возрастных категориях: юноши и девушки 2005 г.р. и младше, юноши и девушки 2003-2004 г.р.; мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.

- Соревнования включены в календарный план Минспорта России. Они пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм — на свежем воздухе без зрителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.