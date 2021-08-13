Москвичку, распространявшую наркотики на Тамбовщине, приговорили к 8 годам колонии

В ноябре 2019 года в Тамбов приехала 28-летняя жительница Московской области с крупной партией героина. Она остановилась пожить у своей знакомой, которой не рассказала о настоящей причине появления в городе. Ранее, в Москве через сеть Интернет женщина познакомилась с мужчиной, который предложил ей заработать на торговле героином, а точнее, на организации сети тайников с наркотиками. В течение ноября-декабря она организовала сеть тайников с наркотиками. Местонахождение каждой закладки она фотографировала, описывала и отправляла информацию через мессенджер своему куратору из столицы.

В декабре 2019 года при попытке создания очередного тайника с героином женщину задержали оперативные сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД региона. В отделе она призналась, что решила заработать, распространяя наркотики и позже показала все места, где сделала тайники. Полицейские зафиксировали 90 тайников закладок, в каждой из которых находилось по три грамма героина. Всего в ходе проведения оперативных мероприятий и обысков найдено и изъято 377 граммов героина, готовых для распространения.

В отношении жительницы Московской области следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщину на время следствия отправили в изолятор.

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу. Суд признал 28-летнюю жительницу Московской области виновной в попытке распространения наркотиков в крупном размере и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Изъятые наркотические вещества по решению суда были уничтожены.