Сотрудник тамбовского охранного предприятия пытался дать взятку росгвардейцу

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего теперь уже бывшего сотрудника охранного предприятия, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, 2 августа этого года подозреваемый, за положительный результат проверки вверенного ему подразделения, находясь на территории стоянки контрольно-технического пункта Управления Росгвардии по Тамбовской области, передал должностному лицу указанного ведомства в качестве взятки 19 500 рублей, вложив конверт с деньгами в служебные документы. Деньги росгвардеец обнаружил, находясь на работе. О случившемся сотрудник сообщил руководству. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России и собственной безопасности Управления Росгвардии по Тамбовской области.

- В настоящее время фигурант уволен с занимаемой должности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.