Тамбовчан приглашают на бесплатные курсы компьютерной грамотности

С 1 сентября информационно-сервисный центр Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина приглашает всех желающих на курсы компьютерной грамотности. В первую очередь они рассчитаны на пожилых читателей, сообщили в библиотеке. Учебная программа разработана с учетом особенностей обучаемых и степени владения ими компьютерными технологиями.

Представителей старшего поколения обучат основам работы на компьютере, сети интернет, работы с файлами, текстовым редактором OpenOffice (аналог Microsoft Word). Пенсионеры получат технические умения и навыки работы с электронным правительством и электронными государственными услугами.

- За 5 лет существования таких курсов более 150 человек стали полноценными пользователями электронного зала библиотеки и активными участниками виртуальной жизни. С каждым из них было проведено от 10 до 15 индивидуальных занятий. Получив в библиотеке базовые знания, умения и навыки, наши выпускники имеют личную заинтересованность в их активном применении, продолжают самостоятельно заниматься и проявляют готовность к дальнейшему освоению прикладных программ и цифровой техники, - отметили в Пушкинской библиотеке.

Курсы являются бесплатными и проводятся индивидуально с каждым учеником с соблюдением всех эпидемических мер. Записаться и узнать более подробную информацию можно по телефону 72-77-00 (доб. 310).