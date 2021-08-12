Тамбовским школьникам с хроническими болезнями предложат особое меню

В школах Тамбовской области в этом учебном году планируют обеспечить питанием 94 процента учеников, это более 95 тысяч человек. Среди детей 1-4 классов этот показатель составит 100 процентов (более 40 тысяч человек).

К началу 2021-2022 учебного года во всех школах провели косметические ремонты пищеблоков и обеденных залов, заменили 47 единиц технологического оборудования с высокой степенью износа, приобрели новую столовую посуду. На эти цели из бюджета муниципальных образований области выделили 10,4 миллиона рублей.

Особое внимание уделяется составлению меню школьников. В нем есть мясо, птица, творог. К нему предлагаются разнообразные гарниры – гречка, картофельное пюре, макароны. Обязательно – салат из овощей, свежие фрукты, компот и особенно любимая всеми школьниками булочка.

- При составлении меню учитывают принципы здорового питания, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Для ребят с основными группами хронических заболеваний — сахарный диабет, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта — разработано персонализированное меню. Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, меню включает разнообразный ассортимент блюд.