В Тамбовской области приятели двое суток издевались над хозяином дома, который отказался дать им денег на выпивку

В Тамбовском МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении мужчин 25-ти и 27-ми лет, которых обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии установили, что в марте этого мужчины временно проживали в доме своего знакомого в деревне Лужки Тамбовского района, где вместе с ним систематически употребляли спиртное. 26 – 27 марта между мужчинами произошли конфликты из-за того, что хозяин дома не дал им сигареты и деньги на покупку спиртного. И то, и другое у него было. Когда это выяснилось приятели в течение 2-х дней избивали мужчину, нанося ему множественные удары руками по голове и туловищу, а также сдавливая руками шею. От полученных повреждений 47-летний хозяин дома скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.