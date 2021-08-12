С начала года на Тамбовщине выявили 113 случаев продажи алкоголя подросткам

С начала года полицейскими Тамбовской области было выявлено и пресечено 113 фактов продажи алкоголя подросткам.

Согласно ст. 14.16 КоАП РФ, розничная продажа несовершеннолетнему алкоголя наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей на должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

Также за это предусмотрена и уголовная ответственность. Ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.

Один из последних случаев произошел в Кирсановском районе 10 августа в поселке Тоновка, где сотрудница продуктового магазина повторно продала подростку пиво, не спросив паспорт. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении женщины к уголовной ответственности.