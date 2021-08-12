В администрации Тамбовской области решили, что в следующем году плата за коммуналку должна повыситься на 5,5%

Очередное подорожание платы ждет тамбовчан с 1 июля 2022 года

Администрация Тамбовской области направила в Федеральную антимонопольную службу прогнозы по поводу изменения платы за жилищно-коммунальные услуги в следующем, 2022 году. Такие предложения, с учетом прогнозов роста цен и тарифов, регион направляет в ФАС ежегодно. Напомним, с 1 июля этого года средняя плата за ЖКУ выросла в Тамбовской области на 4%. Лишь в нескольких сельсоветах Сосновского и Ржаксинского районов, а также в Тамбове повышение составило от 6,3 до 12,5%.

- Прогнозируемый с 1 июля 2022 года индекс изменения размера платы жителей за коммунальные услуги в среднем по Тамбовской области составит 5,5%, - сообщает управление по регулированию тарифов Тамбовской области.