Тамбовчанин шантажировал подругу интимными фото и пытался откупиться от полицейского

10 августа в полицию Сосновского района обратилась 18-летняя жительница села Стежки. Девушка рассказала, что познакомилась в соцсети с мужчиной, в процессе общения он новый приятель убедил ее прислать ему несколько интимных фото. Девушка выполнила эту просьбу, а спустя некоторое время молодой человек заявил, что если она не даст ему денег, фото «уйдут» в Интернет. Сначала вымогатель получил 200 рублей, потом потребовал еще 5 тысяч. Девушка отправилась в полицию. Оперативники установили личность предполагаемого преступника – 24-летнего жителя Тамбовского района – и доставили его в отдел, где он признался в вымогательстве. В кабинете полицейского задержанный совершил еще одно преступление – попытался дать ему взятку, но получил отказ. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».

- По результатам проверки также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 291 УК РФ «Дача взятки», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.