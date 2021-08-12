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Происшествия12 августа 2021 15:00

В Тамбовской области «Газель» протаранила остановившийся впереди «ВАЗ»

В аварии получила травмы 46-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла на территории Тамбовского района

Авария произошла на территории Тамбовского района

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадала пассажирка легкового авто, произошло 11 августа в 8 часов на 449 км автодороги Р-22 «Каспий». 35-летний мужчина, управляя автомобилем "ГАЗ"-175412 столкнулся с остановившимся впереди перед нерегулируемым перекрестком для выполнения поворота налево автомобилем «ВАЗ-21102» под управлением 50-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получила 46-летняя пассажирка «ВАЗ-21102», с травмами ее доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.