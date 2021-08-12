Тамбовчанка за рулем «Volkswagen Touareg» при повороте въехала в иномарку

Одна из машин выполняла поворот Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пассажирка иномарки, произошла 11 августа в 9 часов 00 минут на 8 км автодороги «Каспий-Кочетовка 3-Мичуринск» Мичуринского района. 40-летняя женщина управлявшая автомобилем «Volkswagen Touareg» поворачивая налево столкнулась с движущимся навстречу «Volkswagen Passat» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадала 36-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Passat», с травмами ее доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная городская больница им. Брюхоненко», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.