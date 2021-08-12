На территории Тамбовщины работала организованная банда, продававшая наркотики

Во время расследование нашли 5,5 килограммов наркотиков Фото: УМВД России по Тамбовской области

Тамбовские полицейские вместе с коллегами из УФСБ с ноября 2020 года по март текущего установили и задержали девять человек от 23 до 28 лет, которые занимались распространением наркотиков на территории Тамбовской области – это как жители нашего региона, так и иностранцы. Дело в данном случае шло о работе организованного преступного сообщества, организовавшего Интернет-магазин. Группа была строго структурировано, действовало согласно своим преступным ролям и указаниям вышестоящих участников. Ее члены выполняли обособленные функции «рекламщиков», «оптовых курьеров», «фасовщиков и закладчиков» наркотиков. Они соблюдали строгие правила конспирации, которые исключали возможности личного или телефонного общения между сбытчиком и покупателем, не контактировали между собой и некоторые участники сообщества. Они использовали специальные программы смартфонов для обмена сообщениями, а передача наркотических средств «покупателям» осуществлялась через заранее приготовленные тайники. Установлено наличие общего денежного фонда для оплаты участникам преступной группы транспортных расходов, мобильной связи, Интернета, покупки весов и фасовочных материалов, а также для выдачи вознаграждения за работу.

Выяснилось, что куратор группы – женщина - проживает в Липецкой области. На ее счету – организация целой сети подобных банд на территории нескольких регионов ЦФО.

На территории Липецкой области при обысках съемных квартир и установлении мест тайников с наркотиками было изъято три килограмма героина.

В отношении девяти задержанных лиц тамбовские полицейские возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». 8 из девяти задержанных арестованы и находятся под стражей, один под подпиской о невыезде. Проведены десятки обысков по местам их жительства, в съемных квартирах и местах хранения наркотиков на территории ряда городов и населенных пунктов региона, изъяты сотовые телефоны, весы, упаковочный материал, переписки телефонных приложений, банковские карты, сим-карты, 2,5 килограмма героина. Всего в ходе расследования уголовных дел изъято 5,5 килограммов наркотических веществ.

- У следователей есть информация, что наркотические вещества перевозились из Московской области для распространения на территории Тамбовской области. В Интернет-магазине был выявлен и заблокирован сайт, где можно было заказать необходимое количество запрещенных веществ. Оплата проводилась через банковские карты, Интернет-кошельки, зарегистрированные на посторонних лиц, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сейчас полицейские устанавливают других людей, причастных к преступлениям, назначены и проводятся физико-химические, дактилоскопические, фоноскопические, генетические экспертизы, проводится сбор улик и доказательств совершения организованной преступной деятельности.