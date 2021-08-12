Тамбовчанину, по вине которого угарным газом отравилась пожилая мать, дали условный срок

В Кирсановском районе Тамбовской области суд вынес приговор 57-летнему местному жителю. Его осудили по ч.2 ст. 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установил суд, вечером, 23 сентября 2019 года, осужденный растопил дровами печь, расположенную в жилой комнате своего дома, и ушел в гости. Пока мужчина отсутствовал, в районе соприкосновения дымохода с потолочным перекрытием произошло возгорание. В итоге от отравления угарным газом умерла его 81-летняя мать, которая на момент пожара находилась дома.

- С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, характеристик личности подсудимого, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.