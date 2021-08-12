В Тамбовской области молодую пару ограничили в родительских правах

В Пичаевском районе суд ограничил в родительских правах 20-летнюю местную жительницу и ее 22-летнего супруга в связи с ненадлежащим исполнением ими родительских обязанностей в отношении двух сыновей – которым 1 и 2 года.

Установлено, что мать мальчиков нигде не работает, их жизнью не интересуется, а еще многократно привлекалась к административной ответственности. При этом отец детей имеет психическое заболевание и наблюдается у врача. Он также нигде не работает. И муж и жена характеризуются отрицательно.

- Пичаевским районным судом удовлетворены требования прокурора района об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. Малолетние дети переданы на попечение органа опеки и попечительства отдела образования администрации района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.