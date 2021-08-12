На Полынковском кладбище Тамбова 30-летний мужчина напал с ножом на женщину

Во время следственного эксперимента мужчина указал, куда выбросил нож Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове произошло нападение на посетительницу Полынковского кладбища. Сообщение об этом поступило в дежурную часть УМВД России по Тамбовской области 8 августа в 9 часов 25 минут. Неизвестный напал на 48-летнюю женщину, которая вместе с сестрой пришла убраться на могиле родственника и в момент, когда к ним подошел злоумышленник, красила ограду. Незнакомец поздоровался и нанес женщине удар ножом. После чего скрылся. Сестра раненой вызвала скорую и полицию. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, сестра находилась в шоке. Придя в себя, женщина рассказала полицейским подробности случившегося. Во время работы на месте происшествия оперативникам удалось найти людей, которые видели предполагаемого преступника. С помощью сестры пострадавшей и другого свидетеля сотрудники криминалистической службы составили композиционный портрет преступника. Наружные посты полиции ориентировали на задержание мужчины, примерно 30-35 лет, русского, выше среднего роста, со светло русыми волосами, худощавого телосложения. Он был одет в темную рубашку и брюки, при себе имел сумку.

В течение трех дней оперативные службы тамбовской полиции отрабатывали различные версии преступления. В городе создали оперативно-следственную группу состоящую из опытных сотрудников УМВД России по Тамбовской области и города Тамбова. Вскоре оперативники вышли на след предполагаемого преступника. 11 августа его задержали дома в северной части областного центра и доставили в отдел полиции. В нападении подозревается официально нигде не работающий 30-летний житель областного центра. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, на учете у психиатра мужчина тоже не состоит.

- При выезде на место происшествия мужчина детально рассказал, как он совершил нападение и указал место, куда выбросил орудие преступления. Там действительно нашли нож, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Причины побудившие задержанного к совершению преступления будут устанавливаться в ходе следствия.

Сейчас в следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие. Известно, что состояние тамбовчанки, подвергшейся нападению, оценивают как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.