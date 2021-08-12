Коронавирус в Тамбове, новости на 12 августа: за сутки заболели 95 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 12 августа, достигло 38803 человек. Из них выздоровели 36671 человек, 727 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 95 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 55 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также четыре ребенка от 8 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 707 человек, из них диагноз «пневмония» у 652 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.