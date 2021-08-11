На Тамбовщине 57-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Мужчина без вести пропал 13.07.2021 года Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 57-летнего Смирнова Сергея Викторовича. Известно, что 13 июля 2021 года мужчина ушел из дома в селе Лавровка и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 60 лет, рост 162 см., худощавого телосложения, размер обуви 41-42, волосы короткие, с проседью, прямые, губы тонкие, уши прижаты к голове, может носить бороду до 10 см.

Был одет: черные брюки, майка, трусы, черная куртка, серая бейсболка, ботинки черного цвета.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Смирнова С.В. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.